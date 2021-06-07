От красноярцев ждут идей по благоустройству Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершилось голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Из 15 жители города выбрали 8 общественных пространств, которые в следующем году получат бюджетное финансирование. Сейчас от красноярцев ждут пожеланий, - какими именно они видят выбранные территории после их преображения.

Сквер в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

- Начался сбор предложений по наполнению каждой территории, - рассказала Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска. - Сами жители должны решить, нужны ли в скверах качели, дорожки, детские городки, активное наполнение или там должны быть только лавочки для тихого отдыха или площадки для выгула собак.Чтобы работы по благоустройству в 2022 году начались как можно раньше, всю проектную работу и поиск подрядных организаций нужно провести до конца этого года. Поэтому мы просим земляков активнее участвовать в обсуждениях и лично принимать важные для своего микрорайона решения.

Работы на Каче Фото: Мария ЛЕНЦ

Созданы специальные сообщества в сети «ВКонтакте», где будут собирать приложения красноярцев, проводить опросы, голосования, обсуждения готовых фото эскизов и проектов. Мнения спросят как у обычных жителей,так и у специалистов. Также там будет размещено расписание очных площадок, где при необходимости будут обсуждаться решения.

Бульвар по Ульяновскому Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкретно

Советский

Центральный

Железнодорожный

Кировский

Ленинский

Октябрьский

Свердловский