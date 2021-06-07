В Красноярском крае начали работу Трудовые отряды СУЭК

Впереди у ребят из трудовых отрядов - много работы и участие в праздниках. Фото:СУЭК

В шахтерских городах и поселках Красноярского края 7 июня начался сезон Трудовых отрядов СУЭК. Это лето станет у отрядов компании Андрея Мельниченко уже семнадцатым. Отметим, что проект реализуется с 2005 года совместно с Агентством труда и занятости населения Красноярского края. Работа трудовых отрядов не прерывалась даже во время пандемии. В прошлом сезоне ребята занимались краеведческой и исследовательской работой.

В этом году тоже будет немало интересных мероприятий кроме традиционного благоустройства и озеленения: трудовые отряды СУЭК примут активное участие в подготовке целой череды юбилеев. 2021-й – год 20-летия Сибирской угольной энергетической компании, 70-летия – Назаровского разреза СУЭК. Кроме того, по 40 лет исполняется городам Бородино и Шарыпово, 60 лет – городу Назарово.

- За более чем полтора десятилетия молодежь шахтерских регионов доказала: ей можно доверить самые масштабные и ответственные проекты! - уверена куратор трудовых отрядов СУЭК в Красноярском крае, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова. - Подготовку к юбилеям ребята начали год назад, и уже сегодня их труды воплощаются в конкретные проекты краевого значения – выставки в музеях о роли угледобычи в жизни края, маршруты в путеводитель для ценителей промышленного туризма – это направление набирает популярность во всем мире, и нашему краю, нашим шахтерским городам тоже есть чем удивить даже самых «бывалых» туристов».

Также ребят ждет большой цикл мероприятий по профориентации, экологические и познавательные квесты, тематические фестивали, спортивные турниры, участие в праздниках, таких как День молодежи, День России, День государственного флага, и федеральных акциях – «Вода России», Всероссийский фестиваль ресурсосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Добавим, трудовые отряды СУЭК действуют во всех регионах ответственности компании от Мурманска до Владивостока в поддержку национального приоритетного проекта «Образование».

Работа отрядов отмечена 20 авторитетными российскими наградами, проект признан лучшей практикой в библиотеке РСПП, направленной на поддержку молодежных инициатив и социально-экономическое развитие территорий.