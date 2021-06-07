Погода в Красноярске на 8 июня 2021: ожидаются потепление до +27 градусов и переменная облачность

Во вторник в Красноярск вернется летнее тепло. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 8 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 8 июня в Красноярске днем будет максимум до +27 градусов. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Ветер не будет сильно беспокоить красноярцев, максимальные порывы – до 4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +12 градусов. Ожидается облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Ветер окончательно стихнет. Атмосферное давление в течение дня составит – 730-732 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность с прояснениями и полное отсутствие осадков. Сила ветра составит около 1-2 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +27 градусов.

Ночью похолодает до +12 градусов. Синоптики обещают ясную и сухую погоду. Атмосферное давление – 736-744 мм рт.ст.