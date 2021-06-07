Банк Уралсиб подключит торговый эквайринг без визита в банк

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Банк Уралсиб предлагает малому бизнесу, использующему кассы и терминалы на основе процессинговой платформы Эвотор.PAY, подключение торгового эквайринга без визита в офис банка. Предприниматели могут оформить онлайн-заявку на подключение услуги в личном кабинете на сайте партнера банка – ИТ-компании «Эвотор».

Данный сервис обеспечит бизнесу быстро и просто получить доступ к эквайринговому продукту Уралсиба. Он доступен для владельцев как смарт-терминалов «Эвотор», так и онлайн-касс ряда других производителей.

Предприниматели могут принимать безналичные платежи в торговой точке, а также отслеживать все свои операции в режиме реального времени в своем личном кабинете. Выручка от приема безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предприятия в любом российском банке на следующий рабочий день без ограничений по сумме зачисления.

Информация об условиях и сроках подключения размещена в личном кабинете партнера «Эвотор».

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 44 регионах.