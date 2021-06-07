В Красноярске иномарка вылетела на газон и перевернулась на крышу, есть погибший

Фото: ЧП Красноярск

В минувшую субботу, 5 июня, в Красноярске произошла авария с «перевертышем». Жители дома на Светлогорской, 27, могли наблюдать, как автомобиль «Ниссан» ехал на высокой скорости по дороге, а затем вылетел на газон, снеся несколько деревьев и знак. Затормозил автомобиль только когда перевернулся на крышу. Видео с места ДТП опубликовано в группе ЧП Красноярск.

В ГИБДД рассказали, что водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. У 33-летнего мужчины не было водительского удостоверения, также он не был пристегнут ремнем безопасности.

Известно, что машина не принадлежит водителю. Как он оказался за рулем чужого автомобиля – пока не понятно.

Очевидцы трагедии в соцсетях рассказывают, что когда погибшего доставали спасатели из машины, то в салоне автомобиля можно было увидеть множество бутылок с алкоголем – как пустых, так и не допитых. Красноярцы отмечают, что прохожим повезло, что никого из них не задело.