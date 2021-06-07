Хроники паводка в Красноярске: уровень воды в Енисее достиг 452,3 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает мэрия Красноярска, на 7 часов 7 июня 2021 года, уровень воды в Енисее составил 452,3 сантиметра. За последние сутки он увеличился на 1,7 сантиметр. Это чуть менее, чем дня раньше. В зоне риска по-прежнему находится более десятка участков на правом и левом берегах Красноярска.

Мэрия Красноярска организовала оперативное реагирование дежурных служб и выделила спецтехнику для откачки воды с проблемных территорий.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - добавили в городской администрации.