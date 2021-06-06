Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2021 12:52

Житель Шушенского проиграл мошенникам на бирже 760 тысяч рублей

Хотел заработать легкие деньги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Шушенского проиграл мошенникам на бирже 760 тысяч рублей

Житель Шушенского проиграл мошенникам на бирже 760 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Шушенского решил заработать легкие деньги, много денег, и при этом не приложить никаких трудов. А результат получился плачевный. Сейчас раскаивается, но сделанного не воротишь. Все потому, что поверил мошенникам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, мужчина в одном из чатов популярного мессенджера нашел объявление о заработке на фондовом рынке. Перешел по указанной ссылке и оставил свои данные, после чего ему перезвонила неизвестная девушка. Она представилась представителем трейдинговой компании и объяснила, как можно заработать. По ее словам, успех был гарантирован.

Потерпевший направился в банк и оформил кредит. Затем по указке девушки перевел 763 тысячи рублей на указанный счет в банке. И все – на этом общение со «специалисткой» по торгам на фондовой бирже завершились по ее инициативе в одностороннем порядке. То есть сколько бы мужчина ни набирал ее номер, телефон был вне зоны доступа. После этого он и пришел в полицию. Остается добавить, что уголовное дело заведено, а мошенницу ищут.