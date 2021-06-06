Житель Шушенского проиграл мошенникам на бирже 760 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Шушенского решил заработать легкие деньги, много денег, и при этом не приложить никаких трудов. А результат получился плачевный. Сейчас раскаивается, но сделанного не воротишь. Все потому, что поверил мошенникам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, мужчина в одном из чатов популярного мессенджера нашел объявление о заработке на фондовом рынке. Перешел по указанной ссылке и оставил свои данные, после чего ему перезвонила неизвестная девушка. Она представилась представителем трейдинговой компании и объяснила, как можно заработать. По ее словам, успех был гарантирован.

Потерпевший направился в банк и оформил кредит. Затем по указке девушки перевел 763 тысячи рублей на указанный счет в банке. И все – на этом общение со «специалисткой» по торгам на фондовой бирже завершились по ее инициативе в одностороннем порядке. То есть сколько бы мужчина ни набирал ее номер, телефон был вне зоны доступа. После этого он и пришел в полицию. Остается добавить, что уголовное дело заведено, а мошенницу ищут.