На юге Красноярского края пройдут военные учения России и Узбекистана Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края пройдут учения вооруженных сил России и Узбекистана. С 8 по 13 июня в Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» покажут свои боевые навыки подразделения специального назначения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе учения разведывательные группы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут с использованием специального снаряжения, проведут поисково-разведывательные действия. Затем отработают захват базового лагеря условного незаконного формирования и при внезапной встрече с противником захватят пленного.

Также в рамках учения отработают оказание первой медицинской помощи и эвакуации раненных в условиях горно-лесистой местности. Ну, и покажут мастерство добывания пищи в тылу противника. Особое внимание будет уделено освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.