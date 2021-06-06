В Красноярске в эко-парке «Гремячая грива» запретили электросамокаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Экопарк «Гремячая грива» - популярное место отдыха у красноярцев. После того, как здесь благоустроили территорию, оборудовали смотровые площадки, лавочки, дорожки – в теплые и выходные дни тут порой настоящее паломничество желающих отдохнуть. И в целом экопарк позиционируется как территория для пешего отдыха. Поэтому негативную реакцию вызывают любители покататься на электросамокатах.

Это модное транспортное средство в последние годы вызывает множество споров: скорость многие модели развивают большую, а их владельцы порой не могут справиться с ними и допускают аварии, наезды на пешеходов. В этом году уже зафиксировано несколько случаев в городе, например, в конце мая на Ярыгинской набережной наехал на молодую женщину, после чего она попала в больницу. В 2020 году власти даже обсуждали запрет на электротранспорт в Татышев-парке и на набережных.

Вернемся к «Гремячей гриве»: администрация парка просит не приезжать сюда на прогулочном транспорте или оставлять его у входа. Пожалуй, кроме детских колясок и колясок для людей с ограниченными возможностями.