В Красноярском крае уволили директора сельской школы после нападения психически нездорового ученика на одноклассника

В Красноярском крае уводили директора сельской школы после нападения ученика на одноклассника Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из сельских школ края произошло ЧП: пострадал ребенок. Причем сильно пострадал – попал в больницу с отеком головного мозга. В этой совершенно абсурдной и неприемлемой для учебного заведения ситуации (она произошла в 2020 году) пришлось разбираться уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошников.

На перемене школьник, имеющий психическое заболевание, несколько раз со всей силы ударил своего одноклассника по голове. Пострадавший не смог присутствовать на уроке, остался в коридоре, у него началась рвота. Однако долгое время к нему никто из педагогов не подходил. А когда мальчика, наконец, «заметили» и позвали медика, тот сразу же вызвал бригаду скорой помощи. О несчастье с сыном мать узнала не сразу, ей, видимо, «забыли» сообщить.

В ходе проверки выяснилось немало обстоятельств. И дело не в том, что виновный мальчик имел психическое расстройство, а в том, что этому при это никто не уделял должного внимания. У его многодетных родителей были свои дела. Школьный психолог тоже беседовал с ним лишь время от времени. Тогда как помощь ему должна оказываться регулярно.

- По факту ненадлежащего оказания помощи пострадавшему ученику директору школы был вынесен выговор. Затем директор была уволена. Педагогу, ставшему свидетелем произошедшего, так же был объявлен выговор. С семьей виновника драки проводится работа, - прокомментировала Ирина Мирошникова.