В Красноярском крае пропал мужчина с бензопилой. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бирилюсском районе края пропал 31-летний местный житель. Произошло это еще в конце мая. Мужчина находился на лесозаготовке в 8 километрах от поселка Полевое. Полиция вызвала волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», имеющих большой опыт в подобных поисковых мероприятиях. Добровольцы выехали в ночь, чтобы к утру быть на месте и приступить к делу.

- В район поиска группу забрасывали на тракторе, так как даже наш везде проходимый «Соболь» там бы увяз. Но такой способ передвижения для нас уже привычный –именно так нас забрасывали в Чиндате, когда искали в глухой тайге 13 летнюю девочку. Группой, состоящей из сотрудников МВД, волонтеров, родственников, был обследован большой участок лесного массива, болота, но никаких следов пропавшего Лапшина найти не удалось, - рассказала руководитель отряда Оксана Василишина.

К сожалению, найти мужчину до сих пор не удалось. Полиция проводит дополнительную проверку обстоятельств его пропажи.