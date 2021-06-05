В Красноярском крае будет больше геологов и геологоразведочных работ

Соглашение с "Росгеологией" увеличит потенциал Красноярского края. Фото: krskstate.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня, было подписано соглашение о сотрудничестве Красноярского края с АО «Росгеология».

По условиям соглашения, компания будет и дальше заниматься поиском новых месторождений в регионе, оценивать запасы полезных ископаемых на конкретных участках, а позже их комплексным освоением. Все работы будут проводиться с применением современных технологий геологоразведочных работ.

Александр Усс, Губернатор Красноярского края отметил: «Объемы геологоразведочных работ в постперестроечное время, конечно, снизились. Необходимо наверстывать упущенное, а подписание соглашения активизирует этот процесс. Поиск и оценка запасов полезных ископаемых – это очень кропотливый и сложный труд. Он чрезвычайно важен для создания благоприятного инвестиционного климата. Наше соглашение с «Росгеологией» направлено на то, чтобы максимально эффективно раскрыть потенциал Красноярского края, подготовить обоснование разработки перспективных месторождений и тем самым создать задел для дальнейшего экономического роста».

«Росгеология уже занимается на территории региона поиском всех типов полезных ископаемых, проводит сейсморазведку, бурит скважины. Но мы намерены увеличить объемы проводимых работ для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Красноярского края», - сказал генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Помимо этого, Александр Усс и Сергей Горьков договорились о совместной работе Правительства региона и компании по подготовке специалистов-геологов.