За сутки еще 94 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 94 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 981 случай заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

За сутки вылечилось от коронавируса 80 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 069 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3776 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 903 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 957 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 757 528, из них за последние сутки 5 387, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.