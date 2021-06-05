Администрация Красноярска показала архивные фото потопа 1966 года

Фото: Архив администрации Красноярска

Мэрия Красноярска подняла из архивов фото потопа 1966 года. По словам администрации, это был самый сильный паводок за всю историю краевой столицы.

- Тогда под воду ушла значительная часть набережной и почти вся чаша строящегося стадиона на острове Отдыха. Горожане добирались на работу на лодках. Произошло это еще до ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС, - рассказывают в пресс-службе руководства города.

Как отмечают историки, в тот год была очень снежная зима, верхушки Саян были белыми. Тогда на острове Молокова располагались производственные мастерские авиаремонтного завода, здесь же был и рабочий поселок.

Весной 1966-го остров полностью был затоплен, людей эвакуировали в город, сотрудники завода ушли в вынужденный отпуск. К слову, перенесли производственные мощности на территорию города только к 1974 году. Тогда же переехали «на материк» и жители острова Молокова.