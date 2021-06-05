Заплатила за поездку смартфоном: красноярский таксист украл у пассажирки телефон, пока она снимала деньги в банкомате

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет водитель такси, укравший у пассажирки сотовый телефон. Как рассказали в МВД, после кражи таксист подарил смартфон своему племяннику, но его пришлось изъять и вернуть хозяйке.

Жительница Красноярска рассказала, что водитель попросил рассчитаться за поездку в такси, не доезжая до конечной точки. Так как наличных денег у женщины не оказалось с собой, она попросила водителя подвезти ее к ближайшему банкомату и подождать пока она снимет деньги с карты. Пассажирка оставила в залог смартфон и направилась к банкомату, но как только она вышла из машины, водитель скрылся.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Личность водителя была установлена довольно быстро, но телефона при нем не было. Оказалось, что он пожарил смартфон своему племяннику.

Сейчас материалы переданы в суд. Если вина обвиняемого будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.