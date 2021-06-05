На строительной площадке в Хакасии нашли мертвого рабочего

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии на строительной площадке произошла трагедия. Один из рабочих был найден мертвым. Как сообщают в следственном комитете, строитель погиб от удара железобетонным блоком по голове. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.

Все произошло несколько дней назад. 46-летний мужчина работал на строительной площадке по возведению Дома культуры в поселке Колодезном Ширинского района. Во время выполнения работ по монтажу фундаментных блоков, рабочий наступил на край выступающего железобетонного блока, в этот момент произошло обрушение подпорки, в результате чего мужчина упал, получив при падении удар блоком в голову. Строитель скончался на месте от полученных травм.

- В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлекших гибель мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей строительной организации, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительной площадке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.