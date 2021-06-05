Опасно для жизни: красноярцам закрыли доступ на берег острова Татышев

Фото: Татышев-парк

В Красноярске частично ограничили доступ на берег острова Татышев. Там Енисей размывает территорию, прогулки по обрывам могут быть опасными для жизни. Как сообщает администрация парка, ограждения установлены вдоль берега острова рядом с Октябрьским мостом.

- Вставая на край обрыва, красноярцы не видят, что под ними грунт уже вымыт. Это похоже на своеобразный земляной карниз, который может обрушиться под весом человека, - поясняют в пресс-службе острова.

Разрушения берега происходят уже несколько лет. Специалисты исследуют, как ведут себя течение и берег на небольшом повороте реки. Как только будут разработаны меры по недопущению его дальнейшего разрушения, будет изыскиваться средства на его восстановление. Однако о точных сроках работ сейчас говорить пока сложно.

Любителей прогулок на острове просят не срывать объявления, не подходить близко к обрыву, не перелазить и не прыгать через ограждения. Обрыв высокий, это действительно опасно для жизни. Ну и вода в Енисее ледяная.