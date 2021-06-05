Защищают не только людей: в Красноярском крае инспекторы ДПС помогли котёнку

Спасенный котик Фото: МВД

В Краснотуранском районе инспекторы ДПС спасли истекающего кровью котенка. Как сообщают в МВД, во время патрулирования дорожные полицейские встретили женщину с пострадавшим животным и не смогли пройти мимо.

Местная жительница была сильно напугана, на руках у неё был маленький пушистый комочек, чья шерсть была окрашена кровью. Женщина рассказала полицейским, что нашла своего любимца на улице в таком состоянии.

- Ей горло перегрызли. Я в огороде копалась и услышала крик, вышла, а она уже в таком состоянии, - рассказывает владелица кошечки.

Госавтоинспекторы не смогли остаться в стороне, ведь без срочной помощи котенок может просто погибнуть, такси все никак не ехало, а пешком до ближайшей ветклиники очень далеко. Полицейские посадили женщину в служебный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили ее с питомцем в ближайшую ветеринарную клинику, где котенку была оказана необходимая помощь.

Хозяйка котёнка поблагодарила автоинспекторов, после чего они продолжили нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения.