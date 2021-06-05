ВТБ: обновление льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

ВТБ считает абсолютно взвешенным и разумным решение модернизировать программу льготной ипотеки с фокусом на адресную поддержку отдельных регионов, где объем строительства является пока недостаточным, и категорий населения, которые нуждаются в помощи для улучшения жилищных условий.

По нашей оценке, в обновленном виде программа не должна оказать существенное влияние на уровень продаж. По итогам года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть.

Изменение максимальной суммы кредита в рамках программы – очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. При этом на кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, на сегодняшний день приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, основную часть составляют как раз регионы. Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%.

Обновление госпрограммы повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным – многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором является повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах. Крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен.