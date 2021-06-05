В Хакасии мужчина, обвиняемый в поджоге 6-летней падчерицы, ожидает суда

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Обвинительное заключение по делу об умышленном поджоге 6-летней девочки утверждено прокуратурой Хакасии. Ужасная трагедия произошла еще в ноябре 2020 года. Как сообщает ведомство, расследование уголовного дела завершено, обвиняемый ожидает суда.

Всё случилось в Боградском районе. 41-летний мужчина под влиянием алкоголя решил отомстить своей гражданской супруге за измену. Под руку попалась 6-летняя дочь неверной возлюбленной. Девочка спала на кровати, а рядом с ней стоял диван, который и поджег обвиняемый.

Пока пожар разгорался, мужчина покинул комнату вместе с «супругой», и запер за собой дверь, лишая ребенка возможности сбежать. Мама девочки также не вспомнила о том, что дочь осталась спать.

Когда пожарные ликвидировали огонь, то обнаружили обгоревшее тело ребенка.

В отношении 41-летнего поджигателя Следком завел уголовное дело по статьям «убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом» и «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Расследование завершено, мужчину ожидает суд. Если суд посчитает, что вина обвиняемого доказана, то ему грозит вплоть до пожизненного заключения.