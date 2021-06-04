На клумбах Красноярска начали появляться цветы

Фото: Администрация

В Красноярске начали высаживать на клумбы однолетние цветы. Как сообщают в мэрии, цветами уже оформили клумбы в сквере Солнечный и на «Космосе». Цветущая клумба площадью 21 квадратный метр появилась в сквере Дзержинского. Сейчас в самом разгаре работа с цветниками на улице Копылова.

Всего по городу будет оформлено около сотни клумб и цветников. Работы запланировано завершить к концу июня. Цветочную рассаду выращивают в теплицах, тщательно адаптируют ее к городским условиям, а потом отправляют на клумбы. В основном для создания цветочных узоров используют петунии разных цветов, бегонии, цинерарии, клеомы и бархатцы. Это годами проверенные, красивые и надежные растения, адаптированные к жизни в городе.

Общая площадь цветников, где ежегодно выращиваются однолетние растения для украшения города составляет около 15 000 квадратных метров, это чуть больше 16 футбольных полей.