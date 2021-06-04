Не хватило места в салоне: житель Красноярска получил наказание за «покатушки» на багажнике авто

Фото: Скриншот ГИБДД

Жители Красноярска засняли необычное «развлечение» молодых людей на дорогах города. Двое парней сидели на багажнике автомобиля «жигули», который медленно разъезжал по улицам краевого центра. Видеозаписью заинтересовались сотрудники ГИБДД.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена. Им оказался 18-летний красноярец, никогда не получавший водительского удостоверения. Он пояснил сотрудникам ДПС, что в салоне не хватило места, поэтому двое его товарищей вынуждены были ехать вне кабины автомобиля, - сообщили в ведомстве.

В отношении бесправного водителя было составлено три административных протокола за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 6800 рублей. Также с парнем провели профилактическую беседу, где пояснили, чем могла закончиться эта поездка.