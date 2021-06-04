За сутки еще 6 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 93 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 887 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечился от коронавируса 81 человек, что на 1 больше, чем 3 июня. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 989 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3768 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 966 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 962 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 752 141, из них за последние сутки 5 122, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.