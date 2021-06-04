В Красноярском крае начнется строительство нового платинового комплекса

Определен порядок финансирования строительства комплекса. Фото:krskstate.ru

Ряд соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня, может изменить экономику нашего региона. Речь идет, в частности, о проекте «Восток Ойл» и об освоении Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд.

Меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения заключили ВЭБ.РФ, группа ВТБ и компания «Русская Платина» в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина (в режиме видеоконференции).

«Совокупные инвестиции в этот масштабный проект должны составить 570 миллиардов рублей. При этом будет использован механизм «фабрики проектного финансирования», который позволит снизить рыночные риски. Отмечу, что в рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объёмом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей», - отметил Владимир Путин в рамках подписания меморандума.

Фабрика проектного финансирования предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу «80 на 20», где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Проект предполагает строительство на базе Черногорского месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год.

При реализации проекта будут использованы лучшие стандарты горно-металлургической индустрии, с соблюдением принципов устойчивого развития.

Напомним, в декабре 2013 года основной владелец «Русской Платины» Муса Бажаев выступил с инициативой построить в Красноярске за счет собственных средств и подарить региону спортивно-зрелищный комплекс на 7000 мест. Свое обещание построить «Платинум Арену Красноярск» он выполнил. То есть к началу работы в регионе «Русская платина» пришла не с пустыми руками, а с «цветами и конфетами» в виде спортивной арены стоимостью 4 миллиарда рублей. Такого дорогого подарка Красноярск еще не получал!

Сейчас многофункциональный многоуровневый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» - самый большой ледовый объект Красноярска: