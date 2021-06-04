Фото: скрин из видео

Для сброса воды на Красноярской ГЭС открылся четвертый затвор. Видео в инстаграме опубликовала пресс-секретарь ГЭС. Это значит, что мощность сброса воды в Енисей увеличилась. На 4 июня уровень воды в Енисее составляет 422 сантиметра.

Напомним, что сброс воды на Красноярской ГЭС начался 2 июня. Сначала мощность составляла около 6000+50 кубометров в секунду. 3 июня она составляла уже 6500+50 кубометров в секунду. 4 июня мощность выросла до 7000 кубометров в секунду. Будет ли вода сбрасываться далее – выясняется. Нынешний паводок стал для Красноярска сильнейшим за 15 лет. Ожидалось, что он мог стать самым масштабным за 100 лет.

Уже сейчас в Красноярске затоплено около десятка различных участков: набережные, эллинги, приусадебные территории. Мэрия Красноярска просит горожан, чьи дома или имущество расположены у прибрежной зоны, следить за сохранностью своего имущества.

При этом, в КрасКоме сообщают, что опасности для водозаборов нет.