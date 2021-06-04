«Роснефть» согласовала реализацию инвестпрограммы проекта «Восток Ойл»

Фото: Роснефть

На Петербургском международном экономическом форуме ООО «Восток Ойл» (ГК «Роснефть») заключило ряд соглашений на выполнение работ по возведению гидротехнических сооружений нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

Договор с АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» предусматривает подготовку рабочей документации по объекту «Нефтяной терминал. Порт Бухта Север», а также строительство двух терминалов генеральных грузов, двух нефтеналивных терминалов, терминала внутрипортовых судов, создание искусственного земельного участка.

Фото: Роснефть

Кроме того, «Восток Ойл» с АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (II и III очереди) для обеспечения отгрузки товарной нефти проекта «Восток Ойл» объемом до 100 млн тонн в 2030 году. Поэтапно планируется достичь перевалки через морской терминал до 30 млн тонн нефти в год в 2024 году, в 2027 году – до 50 млн тонн. Отметим, сегодня совет директоров «Роснефти» согласовал реализацию инвестпрограммы проекта «Восток Ойл».