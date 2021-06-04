В Красноярске задержали адвоката во время получении 3 миллионов рублей взятки

Теперь адвокату грозит уголовное наказание Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске силовики задержали адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество. Юриста приняли во время принятии 3 миллионов рублей взятки. Как сообщает Следком, заведено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Следствие считает, что 42-летний специалист Красноярской краевой коллегии адвокатов «Содружество», с декабря 2020-го по июнь 2021 года обещал своему клиенту смягчить наказание по уголовному делу, ведь у него якобы были «связи». За это он попросил 5 миллионов рублей.

На самом деле никаких договоренностей у него не было, адвокат просто хотел подзаработать, не собираясь помогать своему подзащитному незаконным способом.

3 июня, когда юристу передавали первую часть взятки в 3 000 000 рублей, он был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время подозреваемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.