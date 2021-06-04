В Канске автомобиль на полном ходу улетел в реку

Фото: ЧП КАНСК

В Красноярском крае иномарка на полном ходу улетела в реку. ЧП произошло на набережной в Канске. Известно, что когда автомобиль достали из воды, то ни пассажиров, ни водителя в машине не оказалось. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, сейчас устанавливаются все обстоятельства странного происшествия.

В госавтоинспекции подтвердили, когда спасатели все-таки смогли вытащить автомобиль на берег, то в салоне не нашли людей, машина была пустая. Очевидцы рассказывают, будто незадолго до попадания иномарки в воду, из салона выпрыгнул человек и скрылся. Пользователи соцсетей уверены, что случайно в воду в этом месте набережной не съедешь, нужно быть явно не в себе или сильно пьяным.

На видеоролике видно, что после падения в воду реки попало топливо автомобиля. Жители Канска надеются, что за это горе-водителя накажут отдельно.

Единственное, что сейчас известно – за рулем точно был не владелец авто. Личность водителя устанавливается, все обстоятельство произошедшего выясняются.