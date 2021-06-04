Под Красноярском из-за паводков эвакуируют дачный посёлок

Фото: МЧС

В Красноярском крае эвакуируют дачный посёлок в Березовском районе. Уже затоплено более 60 участков земли. Как сообщают в МЧС, сотрудники ведомства уже прибыли в садовое общество «Ветеран» для оказания помощи дачникам и оповещения населения.

- В связи с планируемым увеличением сброса воды на Красноярской ГЭС 4 июня уровень воды на реке Енисей в пригороде Красноярска ожидается в пределах 400-450 см. Ожидается затопление пониженных участков местности расположенных по берегам водной артерии. Проводится мониторинг обстановки с помощью беспилотников, составляются возможные модели подтопления участков местности. Данные прогнозы доводятся до глав муниципальных образований, заинтересованных служб и ведомств, - рассказали в ведомстве.

Помимо краевых спасателей и сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части, на месте ЧП также работают полицейские, обеспечивая безопасность и охрану общественного порядка в местах подтоплений.

Всего для ликвидации последствий паводка в крае задействована группировка 95 человек, 50 единиц техники и беспилотных летательных аппаратов. В готовности к реагированию в случае ухудшения находится более 350 человек и 8 единиц техники.