В Красноярске улучшат ливнёвки за 15 миллионов рублей

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В Красноярске запланировано усовершенствовать систему ливневой канализации. Для этого бюджетом города предусмотрено 15 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба администрации города, электронный аукцион уже сформирован и размещён в Единой информационной системе в сфере закупок.

Победителя аукциона определят 7 июля, подрядчик должен будет подготовить проект до конца 2021 года. Для этого необходимо обследовать существующие сети, представить перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы ливневой канализации и подключение новых объектов.

- Схема должна содержать основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития дождевой канализации при минимальном воздействии на окружающую среду, прогноз количества сточных вод до 2033 года, результаты обследования особо затопляемых зон города, водосборных площадок и другое, сообщают в пресс-службе мэрии.

Окончательная стоимость проекта и сроки его реализации определятся после согласования актуализированной схемы со структурными подразделениями администрации города. Напомним, городская Схема водоснабжения и водоотведения была утверждена в 2017 году.