Погода в Красноярске на 5 июня 2021: ожидается похолодание до +12 градусов и дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в первый день грядущих выходных испортится окончательно. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 5 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 5 июня в Красноярске днем будет максимум до +17 градусов. Солнце, при этом, спрячется за облаками, а в город придут дожди, хоть и кратковременные. Возможна гроза, а порывы ветра составят около 3-10 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +6 градусов. Ожидается облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра останутся на том же уровне. Атмосферное давление в течение дня составит – 729-733 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +12 градусов. Синоптики ожидают облачность, весь день будет идти серьезный дождь. Сила ветра составит около 4-8 метров в секунду.

Ночью похолодает до +8 градусов. Будет пасмурно, но дождь чуть ослабнет. Атмосферное давление – 734-742 мм рт.ст.