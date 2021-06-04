В Красноярском крае пресечена контрабанда лесоматериалов на сумму 40 миллионов рублей

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В Ирбейском районе Красноярского края полиция совместно с таможенниками смогли выявить контрабандистов, занимающихся незаконной поставкой лесоматериалов. Как сообщили в пресс-службе МВД, было заведено 10 уголовных дел по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Во время оперативных мероприятий выяснилось, что с 2019 по 2021 год директор общества с ограниченной ответственностью подала 118 деклараций на пиломатериалы. Согласно данным, 50-летняя предприниматель отправила в Китай 5,4 тысячи кубометров лесоматериалов из сосны обыкновенной, стоимостью 26 млн рублей, также из березы бородавчатой – 2,7 тысячи кубометров на сумму 14 млн рублей.

Но проверка договоров купли-продажи на подлинность показала, что все они фиктивные. В качестве изготовителей были указаны фирмы, которые не имеют никакого отношения к лесоматериалам. На самом деле директор ООО приобрела пиломатериалы у физических лиц, проводя их через бухгалтерию через определенные компании. Но в соответствии с законом, физический лица, получившие разрешение заготавливать лес для себя, не могут продавать пиломатериалы.

В отношении руководителя организации красноярская таможня завела 10 уголовных дел. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.