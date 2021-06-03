Из Красноярска вновь можно добраться до Москвы на поезде

Фото: РЖД

Из Красноярска вновь запустили поезд до Москвы. Теперь жители региона могут добраться до столицы России не только при помощи самолётов. О возобновлении жд-рейса сообщила пресс-служба РЖД.

В первую поездку поезд 155/156 Красноярск-Москва отправился 2 июня. Маршрут долгое время простаивал из-за веденных коронавирусных ограничений. Поезд перестал курсировать 20 апреля 2020 года после того, как снизился спрос на данное направление в период неблагоприятной эпидемической ситуации.

- Курсировать состав будет через день. Отправление из Красноярска – по четным дням в 20:40. Из Москвы – по нечетным в 16:50, начиная с 5 июня. В путешествие можно отправиться как в купейных и плацкартных вагонах, так и в вагонах повышенной комфортности и СВ, - отмечают в РЖД.

Напомним, что помимо московского направления, РЖД во время пандемии сокращал количество рейсов из Красноярска в сторону Черноморского побережья. Такое решение было принято в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.