Агрегаты Богучанской ГЭС прошли аттестацию

Машинный зал БоГЭС. Фото предоставлено компанией

Системный оператор Единой энергетической системы РФ сообщил результаты испытаний агрегатов АО «Богучанская ГЭС», которые проводились в марте-апреле 2021 года. В испытаниях принимали участие сотрудники станции и специалисты Регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва. На основании полученных данных Системный оператор подтвердил возможность работы с проектными параметрами и поддержания заданного запаса по мощности.

Программа испытаний предусматривала непрерывную работу гидроагрегата с максимально возможной мощностью без отключения от электрической сети в течение не менее 8 часов подряд. Участники испытаний проверили техническое состояние оборудования, измерили скорость набора и сброса нагрузки. По результатам проведения поочередного тестирования было установлено, что при имевшемся на дату испытаний напоре воды агрегаты выдавали от 333,6 до 334,4 МВт. Подобные испытания проводятся один раз в пять лет с целью подтверждения установленной мощности станции. Предыдущий цикл испытаний проводился летом 2016 года, после наполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки 208 м.

Добавим, что на Богучанской ГЭС установлены 9 гидроагрегатов номинальной мощностью 333 МВт, которые были изготовлены в 2008-2011 годах. Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 26 ноября 2012 года; агрегат №4 - 21 января, агрегат №5 – 5 ноября, агрегат №6 – 6 декабря 2013 года; гидроагрегаты №7 и 8 в конце сентября, агрегат №9 – 22 декабря 2014 года. Станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. С момента пуска первых агрегатов Богучанская ГЭС произвела более 109,4 млрд кВт*ч электроэнергии.