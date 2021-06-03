Еще 6 человек за сутки скончались от коронавируса в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 96 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 794 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, но меньший, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, что на 1 больше, чем 2 июня. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 908 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3762 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 019 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 981 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 747 019, из них за последние сутки 5 468, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.