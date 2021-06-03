«Зеленым» предприятиям Красноярского края рассказали, как войти в нацпроект «Экология»

Для «зеленых» предприятий региона состоялась веб-конференция «Инновации в экологии». Фото: КРИТБИ

Главная цель мероприятия – представление предприятиям регионов Сибирского федерального округа доступных нормативно-технических сервисов поддержки экологических инноваций и «зеленых» технологий.

В онлайн-семинаре приняли участие заместитель директора Департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Ольга Макарова, генеральный директор АНО «Наносертифика» Юрий Торопов, руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций КРИТБИ Екатерина Чуева, заместитель руководителя службы государственного экологического надзора Иркутской области Александр Карчевский. А также крупнейшие предприятия региона, создающие инновационную «зеленую» продукцию и материалы из вторичного сырья.

Слушатели вебинара смогли познакомиться с возможностями Фонда инфраструктурных и образовательных программ в области нормативно-технического обеспечения инновационных предприятий. Созданные Фондом инструменты позволяют включить компании в реализацию национального проекта «Экология»: бизнесмены могут получить поддержку в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, в частности получить расчеты по направлению снижения углеродного следа - выбросов, негативно влияющих на климат. А главное – получить услуги по сертификации и стандартизации экологически ориентированных продуктов.

Екатерина Чуева. Фото: КРИТБИ

- На территории Красноярского края существует большое количество компаний и промышленных предприятий и заводов, ставящих перед собой цель уменьшить объемы выбросов в атмосферу. Экологически ориентированному бизнесу на территории СФО может помочь Региональный центр, который обладает услугами по сертификации зданий, жилых многоквартирных зданий, построенных с применением инновационных технологий, обеспечивающих минимальное загрязнение окружающей среды и высокий уровень экологической безопасности для людей. Более того, мы готовы оказать содействие в проведении сертификации систем экологического менеджмента, соблюдении требований природоохранного законодательства, продвижении продукции из вторичного сырья, - заключила руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций КРИТБИ Екатерина Чуева.

КОНКРЕТНО

Информация по направлениям деятельности Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций на территории регионов Сибирского федерального округа представлена на http://www.cssi24.ru. Контактный тел. 8 (391) 201-77-77 доб.2102, e-mail: chev@kritbi.ru.