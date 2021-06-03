«Я никому не нужна»: в Хакасии девушка погибла из-за неразделенной любви

В Хакасии девушка погибла из-за неразделенной любви Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском селе Таштып произошла трагедия, в которой сейчас разбираются следователи. Там погибла 17-летняя девушка, по предварительной версии она покончила с собой. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственного источника, тело дочери нашла ее мать, во дворе частного дома, под навесом. Утром 31 мая она вышла заниматься делами и нашла девушку уже мертвой. У семьи есть основание думать, что подтолкнуло ее к роковому шагу расставание с молодым человеком. После разрыва она несколько раз говорила, что никому не нужна.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» в отношении неустановленного лица. Будут выяснять взаимосвязь, причины, предпосылки. Также проверку в семье проведут и соцслужбы. Известно, что семья молодая, многодетная, полная, отец работает, а мама домохозяйка. На учете не состоит и ранее нареканий к родителям не возникало.