В Красноярском крае тренера спортивной школы заставили извиниться перед подростком-хоккеистом Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из спортивных школ Красноярского края (название города указывать не станем) произошла неприглядная история. Тренер секции хоккея с мячом, скажем так, невзлюбил одного из своих подопечных. Он постоянно заострял внимание на ошибках мальчика, настраивал против него остальных ребят из команды, которые старше его на год. Иными словами, делал все, чтобы избавиться от ученика.

Мама юного спортсмена пыталась поговорить с руководством спортивной школы, но нам ее не услышали, сказав, что не станут вмешиваться в образовательный процесс – не видят для этого причины. И тогда женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой.

- В ходе проверки факт недопустимого поведения тренера подтвердился. Педагог не учел, что среди подростков с разницей в возрасте даже в один год психологические и физические различия весьма ощутимы. Руководство спортивной школы и тренер заверили родителей, что они видят перспективу ребёнка, намерены обучать его в дальнейшем. Тренер и вся команда принесли подростку извинения. Педагогу было указано на недопустимость унижения человеческого достоинства воспитанников, - рассказала Ирина Мирошникова в своем ежегодном докладе.