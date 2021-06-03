В Красноярском крае соседи устроили разборки со стрельбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе полицейские задержали одного из участников конфликта с оружием. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в дежурную часть поступил звонок из садового общества, расположенного недалеко от Ачинска. Сообщили, что два соседа затеяли ссору – сначала ругались, не выбирая выражений, затем один из них вынес охотничье ружье и выстрелил. Не в противника, к счастью, а в землю. Но сути дела это не меняет.

На место выехал наряд патрульно-постовой службы. 37-летнего стрелка нашли дома, он никуда убегать не собирался. Охотничье ружье изъяли и отправили на экспертизу. Начали выяснять причины конфликта и установили: во всем виноваты... овцы. Животные соседей зашли на участок к стрелку и потоптали его посадки. В гневе он учинил разборки, а потом и достал ружье. В настоящее время он заключен под стражу. По статье «Хулиганство» ему грозит до 7 лет лишения свободы.