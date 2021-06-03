В Красноярске семью с ребенком в «кенгурятнике» высадили из автобуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске молодую семью с ребенком высадили из автобуса, потому что они не смогли оплатить проезд. Историей (анонимно) они поделились в паблике pokrovka_news124 в «Инстаграме». Суть такова: супруги вместе с 8-месячным малышом отправились в детскую поликлинику. Ехать нужно было 5 или 6 остановок. Сели в автобус № 94. Протянули для оплаты банковскую карту, но кондуктор сказала, что не работает терминал.

«Мы говорим: И как нам быть? Налички нет, по приложению оплатить не можем, глючит». На что нам говорят: выходить. Мы встали и пошли к выходу. Парни cидeли в автобуce и начали выскaзывaть кoндуктopу, что так нельзя, жapa, а нас с ребенком на улицу» - пишет подписчица.

Тем не менее, вышли. Банкомата не увидели, чтобы снять деньги. Идти пешком с ребенком, даже если он в «кенгурятнике» - тяжело. Сделали еще одну попытку, сели в автобус № 23, но там ситуация повторилась. «Почему так?» - спрашивает женщина.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, иметь немного наличных в кошельке не помешало бы – прозвучало в комментариях. А вообще в департаменте транспорта всегда поясняли: прием оплаты проезда через терминалы или приложения – это дополнительная услуга, на которую перевозчики (не все, кстати) согласились по собственному желанию. И если оборудование по каким-то причинам не работает, пассажир обязан оплатить проезд наличными. Так что кондукторы указанных автобусов поступили правильно.