Скверы, бульвары, парки: красноярцы определились, что хотят благоустроить в 2022 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
Несколько недель красноярцам предлагали сделать выбор в пользу общественных пространств, которые они хотели бы видеть благоустроенными в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В голосовании приняли участие 72 тысячи 992 человека. Все голоса проверены на подлинность, никакой накрутки. На выбор предлагались 15 парков, скверов и набережных. В работу примут 8 из них, за которые горожане голосовали больше всего.
Голоса распределились следующим образом (в скобках – количество голосов):
- сквер на улице Полтавской, 32 (14 859)
- правобережная набережная Енисея в районе ДК им. 1 Мая (14 118)
- сквер на Робеспьера, 19 (10 464)
- набережная вдоль Качи от Вейнбаума до Белинского (6 833)
- сквер на Академика Павлова, 40-42 (5 007)
- сквер на Академика Киренского, 122 (4 414)
- сквер в микрорайоне Солнечном на проспект Молодежном, 3-й этап (3 568)
- бульвар на проспекте Ульяновский (3 529)
- бульвар на Краснодарской (2 617)
- сквер на Высотной - 2-й Хабаровской (1 779)
- сквер на Александра Матросова, 30/1–30/2 (1 651)
- сквер на улице Новая Заря, 8 (1 531)
- сквер Геодезистов на Водянникова, 1 (1004)
- сквер Школьный на улице газеты «Пионерская правда», от Щорса, 75, до Кутузова, 86 (868)
- парк 1 Мая от набережной Енисея до Дворца водного спорта (750).
В администрации города добавили, что уже в ближайшее время начнется подготовка к разработке проектов и форэскизов будущего благоустройства.