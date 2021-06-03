Скверы, бульвары, парки: красноярцы определились, что хотят благоустроить в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько недель красноярцам предлагали сделать выбор в пользу общественных пространств, которые они хотели бы видеть благоустроенными в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В голосовании приняли участие 72 тысячи 992 человека. Все голоса проверены на подлинность, никакой накрутки. На выбор предлагались 15 парков, скверов и набережных. В работу примут 8 из них, за которые горожане голосовали больше всего.

Голоса распределились следующим образом (в скобках – количество голосов):

- сквер на улице Полтавской, 32 (14 859)

- правобережная набережная Енисея в районе ДК им. 1 Мая (14 118)

- сквер на Робеспьера, 19 (10 464)

- набережная вдоль Качи от Вейнбаума до Белинского (6 833)

- сквер на Академика Павлова, 40-42 (5 007)

- сквер на Академика Киренского, 122 (4 414)

- сквер в микрорайоне Солнечном на проспект Молодежном, 3-й этап (3 568)

- бульвар на проспекте Ульяновский (3 529)

- бульвар на Краснодарской (2 617)

- сквер на Высотной - 2-й Хабаровской (1 779)

- сквер на Александра Матросова, 30/1–30/2 (1 651)

- сквер на улице Новая Заря, 8 (1 531)

- сквер Геодезистов на Водянникова, 1 (1004)

- сквер Школьный на улице газеты «Пионерская правда», от Щорса, 75, до Кутузова, 86 (868)

- парк 1 Мая от набережной Енисея до Дворца водного спорта (750).

В администрации города добавили, что уже в ближайшее время начнется подготовка к разработке проектов и форэскизов будущего благоустройства.