В Красноярске системный администратор одного из провайдеров вынес оборудования на 5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудник одной из компаний, предоставляющей населению услуги интернет-связи, украл у работодателя оборудования на 5 миллионов рублей. Делал он это постепенно и вроде как незаметно. Но на самом деле пропажа не прошла мимо внимания руководства. И однажды в офисе прошла ревизия. А следом в полицию от директора фирмы поступило заявление о хищении оргтехники.

Разыскивать причастного долго не пришлось. Тем более, что не у каждого сотрудника есть доступ и возможность выносить оборудование. Подозрение пало на 40-летнего системного администратора. На допросе он признался, что проработал год в компании и за это время похищал вверенные ему компьютерные комплектующие и сдавал их в ломбарды. Часть удалось изъять и вернуть владельцу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Дело рассматривалось в суде Центрального района. Приговор – 4 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.