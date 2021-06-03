В аэропорту Красноярска появится центр грузовых перевозок

Аэропорт Красноярска начинает новый этап развития. Фото:krskstate.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня, Красноярский край, международный аэропорт Красноярск и крупнейший грузовой перевозчик России, группа «Волга-Днепр», заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития межрегиональных и международных перевозок грузов. Логистическим узлом станет международный аэропорт Красноярск. Потенциальный экономический эффект от реализации соглашения составит 267 млн рублей.

Соглашение предусматривает открытие в аэропорту Красноярск мест международного почтового обмена, грузовой таможни и почтового таможенного поста для более эффективного и оперативного оформления грузов.

Александр Усс, Губернатор Красноярского края отметил: «Красноярский край и аэропорт давно и плодотворно сотрудничают с «Волга-Днепр». Особый практический эффект регион ощутил в тяжелый для всех нас год пандемии. Именно «Волга-Днепр» обеспечила стабильную работу красноярского авиаузла. Инициатива по созданию стерильного аэропорта также принадлежит компании. Сегодня Красноярский край при участии нашего давнего партнера в авиации сделал шаг к созданию международного грузового хаба. Центр грузовых перевозок, который здесь появится, сделает наш аэропорт одним из сильнейших в России, настоящим драйвером экономики региона и Сибири в целом».

Алексей Исайкин, партнер и председатель Совета директоров «Волга-Днепр»: «Мы достаточно давно осуществляем полеты через Красноярск. Но 2020 год был особенным и показал, насколько не раскрыт потенциал аэропорта. Мы увеличили объемы перевозок в течение 2020 года в пять раз, и аэропортовые службы с этим успешно справились. При этом важно понимать, что это делает не оборудование, а люди. Аэропорт продемонстрировал, что может предоставлять качественный сервис и продолжать наращивать объемы. При этом увеличение грузопотока было связано с перевозками СИЗов, медицинского оборудования, поскольку мы выполняли спасительную миссию для всех наших заказчиков в России и за ее пределами. Очень важно, что мы не уткнулись в потолок и на текущий момент видим, что есть перспектива дальнейшего развития».

Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Красноярск: «Аэропорт способен и в дальнейшем прирастать в пассажирских и грузовых перевозках. Взлетно-посадочная полоса и инфраструктура позволяет принимать все существующие на сегодня типы воздушных судов и обеспечивать высочайший уровень обслуживания».