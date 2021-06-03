В Красноярске может появиться безлимитный проездной за 2100 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске может появиться безлимитный проездной билет. Горожане уже давно поднимают такой вопрос: для многих это вопрос удобства и экономии. Обсуждают проездные и в департаменте транспорта. В целом проект одобрен в профильной комиссии в городском Совете, о чем сообщили в соцсетях представитель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков.

Условия будут такими: билет не привязан к пассажиру, по нему может проехать любой, но – только один человек за одну поездку. Действителен для автобусов, троллейбусов и трамваев. Пополнить карту можно будет в почтовых отделениях, в супермаркетах, через платежные системы. А цена вопроса – 2100 рублей. Разработчики проекта уверяют, что учли интересы перевозчиков и пассажиров, даже доходы населения.

Однако стоимость все же вызывает вопросы. В месяц, допустим, 22 рабочих дня, поездка на работу и домой без пересадок выходит (при стоимости проезда в автобусе 26 рублей) 1144 рубля. То есть почти на 1000 рублей дешевле проездного. Впрочем, приобретать его или нет – дело индивидуальное, для некоторых он и в самом деле будет выгодным, если им приходится добираться на работу с пересадками.