Дорогу к смотровой площадке на Николаевской сопке заасфальтируют до конца сезона

Дорога к смотровой площадке на Николаевской сопке будет до конца сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в конце марта открылась новая смотровая площадка на Николаевской сопке, туда ринулись тысячи красноярцев. Хотелось посмотреть на новую достопримечательность. Да и виды с нее на самом деле красивые: на ближнем фокусе – экопарк «Гремячая грива», на дальнем – панорама почти всего города, как на ладони. В хорошую погоду видать всю округу, до самого горизонта на стыке гор и неба.

Смотровую уже облюбовали молодожены Фото: Мария ЛЕНЦ

Сама площадка замысловатая, в несколько ярусов, ее высота – 505 метров, самая высокая в Красноярске. Сюда можно и в одиночку гулять, и компаниями, и гостей звать. Да и молодожены уже облюбовали это место. В общем, сразу видно, на что потрачены бюджетные деньги.

Со смотровой открываются красивые виды Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако подъезд к смотровой площадке... вот что огорчает красноярцев. Те, кто помчались ее смотреть первыми (и даже попадали в пробки из-за создавшегося ажиотажа), были разочарованы: дороги-то нормальной нет. Как таковая она отсыпана крупным гравием, без асфальта. Черновой вариант с весенней грязью. Машины буксуют на подъеме, да и парковка очень маленькая, пятачок какой-то, всем желающим не хватит однозначно.

Дорога отсыпана гравием Фото: Мария ЛЕНЦ

«Когда будет дорога?» На этот вопрос от краевых властей получен такой ответ: до конца нынешнего сезона. То есть до осенних холодов. Дело в том, что изначально было задумано: сначала открывают смотровую площадку. И затем, когда туда перестает ездить тяжелая техника, сделают подъезд, уложат хороший асфальт от улицы Биатлонной до самой площадки. Что касается пешеходной зоны, ее полностью обустроят уже в следующем году.

Новая видовка - самая высокая в городе Фото: Мария ЛЕНЦ