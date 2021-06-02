Красноярцы проверили строительство теплоходов для Енисея

Пока "Андрея Дубенского" можно увидеть только на картинке. Фото:krskstate.ru

Делегация Красноярского края сейчас находится в северной столице, где 2-5 июня проходит Петербургский международный экономический форум.

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге, там строятся для края теплоходы «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский».

По словам генерального директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, один из теплоходов – «Андрей Дубенский» планируют передать Красноярскому краю на полгода раньше, чем планировалось – к августу 2023 года.

Раньше состоится и закладка второго судна – «Виктор Астафьев», это произойдет уже 30 июля.

Александр Усс, Губернатор Красноярского края отметил: «Новые современные теплоходы, приспособленные к суровым сибирским условиям, строятся даже с небольшим опережением графика. Мы видим заинтересованность предприятия. И руководство завода, и те, кто изготавливают суда, относятся к ним, как к своему детищу. В августе 2023 года мы готовимся встретить на Енисее в Красноярске наш красавец-теплоход».

Напомним, в июле 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки одного из двух пассажирских судов класса «река-море» - «Андрей Дубенский», которые по заказу Красноярского края построят на Средне-Невском судостроительном заводе. Теплоходы будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск.

Суда получили имена основателя Красноярска и известного красноярского писателя в результате народного голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

«Андрей Дубенский» стал первым строящимся в России гражданским судном для Арктической зоны. И это первый из двух пассажирских теплоходов для Красноярского края, строительство которых предусмотрено в рамках заключенного в апреле 2020 года контракта между Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией.