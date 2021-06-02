Делегация Красноярского края открыла «Большую Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме

Выступления, встречи, соглашения - три дня форума для губернатора Красноярского края будут насыщенными. Фото: krskstate.ru

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня, делегация Красноярского края вылетела в северную столицу на день раньше.

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Средне-Невский судостроительный завод, где с прошлого года идет строительство пассажирского теплохода «Андрей Дубенский». А уже сегодня, 2 июня делегация Красноярского края начала работу на форуме.

В этом году Александр Усс на правах «старшего» будет представлять Сибирский федеральный округ вместо полпреда Президента РФ. Губернатор откроет коллективную экспозицию сибирских регионов – выставочный стенд «Большая Сибирь», а также примет участие в панельной дискуссии «Развитие региональной и местной аэропортовой сети Сибири», тема его выступления - «О перспективах развития международного аэропорта Красноярск как хаба межрегиональных перевозок».

В программе работы делегации также ряд деловых встреч с представителями крупнейших российских компаний и подписание соглашений по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона и реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь».

В частности, в дни форума планируется подписать соглашение с ГК «Волга-Днепр» о взаимодействии в сфере развития межрегиональных и международных грузоперевозок через международный аэропорт Красноярск, соглашения о сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер» и других.

Ряд соглашений будет касаться сферы развития туризма в Сибири, цифровой трансформации Красноярского края, поддержки участников долевого строительства, экологии, освоения недр, торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества.

Помимо этого, Губернатор примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2021 и заседании комиссии Госсовета по экономике и финансам.