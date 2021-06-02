Смертельное ДТП в Туве: иномарка врезалась в трактор с ворованным лесом. Фото: ГИБДД Тувы

В Туве на федеральной трассе Р-257 погибли две женщины – пассажирки иномарки, одной из них было 35 лет, другой – 37. Обе они не были пристегнуты ремнями безопасности. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июня на 980-м километре трассы, в Чаа-Хольском районе.

Вот что удалось узнать «Комсомольской правде»-Красноярск у представителей республиканской полиции. Автомобиль «Мицубиси Монтеро» направлялся из города Чадана в Кызыл. 37-летний водитель не заметил трактор с прицепом, который двигался в попутном направлении, впереди него. Все потому, что на тракторе не горели габаритные огни. Сам водитель «Митцубиси» и третий пассажир не пострадали.

Теперь что касается водителя трактора. Им оказался учитель сельской школы. Несколько дней назад он обнаружил оставленный без присмотра деловой лес и решил забрать его себе. Удостоверения тракториста у него не было, но мужчину это не смутило. Ближе к вечеру он приехал на деляну на тракторе, оборудованным погрузчиком, загрузил бревна в прицеп и под покровом ночи повез его домой. Двигался медленно, габаритные огни не работали. И в результате водитель ехавшей на большой скорости иномарки заметил его, когда было слишком поздно. Сейчас в этом разбирается полиция.