«Ростелеком» построит базовую станцию в Большом Телеке

Красноярский филиал «Ростелекома» построит базовую станцию в селе Большой Телек Идринского района Красноярского края. Компания стала победителем открытых электронных торгови подписала контракт с муниципалитетом.

Базовую станцию стандарта 2/4Gвведут в эксплуатацию уже к концу этого года. Более 400 человек, проживающих в поселке, будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом. Проект реализуется в рамках краевой государственной программы «Развитие информационного общества», предусматривающей организацию телекоммуникационных услуг в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах.

«Красноярский “Ростелеком” активно участвует в создании качественной инфраструктуры связи в регионе. Только в прошлом году мы построили 13 базовых станций в разных районах края. В этом году по результатам конкурсных процедур намерены покрыть сотовой связью еще ряд поселков. Большой Телек у нас в числепервоочередных проектов», — отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

«Сотовая связьи интернет нам крайне необходимы, — комментирует глава администрации Идринского района Анатолий Букатов. — Их появление позитивноповлияет на социализацию людей, поможет решить проблемы, связанные, например, с получением государственных услуг, обучением школьников, онлайн-общением с родными. Благодаря устойчивойсвязитакже улучшится работа нашего почтового отделения и других организаций и предприятий».

Согласно краевой госпрограмме до конца 2021 года новые базовые станции операторов появятся в 12 поселках Балахтинского, Большемуртинского, Ирбейского, Саянского и других районов края. В 54 населенных пунктах будет обеспечен доступ к интернету. Всего на эти цели из регионального бюджета выделены 76 млн рублей.