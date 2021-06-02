Под Красноярском бывшего пристава-исполнителя осудили за мошенничество и взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе бывшего пристава-исполнителя осудили по двум уголовным статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2019 году подсудимая через посредника получала от должников по исполнительным производствам взятки. За это она должна была отменить запрет на регистрацию транспортных средств и окончить исполнительные производства.

Поясним, что когда должники пытаются любыми способами избежать выплаты долгов по штрафам, алиментам, кредитам, то приставы накладывают арест на их счета и имущество. Очень часто это срабатывает и должники быстро находят деньги. Люди, с которыми имела дело осужденная, решили, что дать взятку им будет выгоднее, чем выплатить долг.

И еще один эпизод: женщина сообщила одному из должников, что он не сможет вылететь за границу из-за ограничения. И пообещала за солидную сумму это ограничения снять. На самом деле его не было. Общий размер полученных «вознаграждений» составил более 200 тысяч рублей.

Суд вынес наказание: 4 года колонии общего режима и штраф в размере 1,5 миллионов рублей. Однако приговор не вступил в законную силу. Потому что по закону у сторон зашиты и обвинения есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать в вышестоящей инстанции.